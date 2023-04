La vida, en muchas oportunidades, puede ser desafortunada y una decisión, hasta de salir por unos tragos con los amigos, le puede cambiar por completo el resto de los años a una persona.

(Ver también: Visión borrosa, confusión y hasta ceguera: los síntomas por consumir licor adulterado)

Esa es la historia de Daniel Cain, un joven inglés a quien su vida le cambió por completo en una noche de 2020. Cain era promesa del Arsenal de Inglaterra, el cual actualmente es líder de la Liga Premier.

Fue el 9 de junio, época en la que el mundo aún estaba en alarma por la pandemia del COVID-19, cuando decidió irse con sus amigos a una fiesta para salir del encierro y cambiar de ambiente. De repente, al parecer alguien decidió echarle una sustancia a su bebida y este se la tomó sin saber que estaba adulterada.

En un momento, sus compañeros notaron que Daniel tenía un color diferente y que ya no se movía, así que llamaron a los médicos. Cuando llegó la ambulancia, el corazón del joven había dejado de latir, así que comenzaron con el respectivo proceso de reanimación.

Después de 24 minutos en la labor, lograron que el corazón latiera de nuevo, pero los médicos advirtieron las consecuencias que podría sufrir debido a la cantidad de tiempo que el cerebro dejó de recibir oxígeno.

Luego de 25 días en estado de coma, el exfutbolista despertó, pero con problemas graves en su salud: pérdida de memoria a corto plazo y tetrapléjico. Es decir, ya no podía mover ninguna extremidad de su cuerpo.

Go Fund Me: Daniel Cain

Sin embargo, la buena noticia era que con los tratamientos de las enfermeras, el joven las seguía con sus ojos y esa era una respuesta cerebral positiva, así que había una luz de esperanza en su recuperación.

Lee También

Recuperación de Daniel Cain es lenta y costosa

Desde entonces, la madre de Daniel, Tracey Cain, le acomodó una habitación en su casa, en Hemel Hemstead, Hertfordshire, Reino Unido, para que tenga todo lo básico y las personas que lo acompañen puedan hacer su labor de la mejor manera.

“Fue un milagro. Cuando se despertó no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido, pero las enfermeras dijeron que los estaba siguiendo con los ojos, así que dijeron que había alguien allí”, declaró la madre de Daniel a The Independent.

“Está regresando gradualmente y está mejorando todo el tiempo. Su memoria a largo plazo, cosas de la infancia, todavía recuerda todo eso”, sentenció.

En cuanto a su proceso de recuperación, Daniel está en un tratamiento de Neurokinex, el cual cuesta 68 euros la hora, según explicó el medio. Es decir, la familia gasta más de 2.200 euros al mes para tratar de recuperar la movilidad del exdeportista.

Ante esto, la familia abrió un ‘Go fund me‘ para recaudar recursos que ayuden al exjugador. Actualmente han recibido 70.620 euros a través de la página.

Cuál es la esperanza de vida de Daniel Cain

El resultado al que se quiere llegar con el excanterano del Arsenal es que pueda volver a pararse por sus propios medios, pero eso necesita de varios años de terapia y de mucho dinero.

(Le puede interesar: Licor adulterado en Colombia: síntomas de intoxicación y qué hacer si lo consume)

Sin embargo, la madre de Daniel es optimista y siente que pueden volver a tener una vida “normal”, según le explicó al medio británico.