Después de dos ediciones en las que la Major League Soccer (MLS) había disputado el duelo de sus máximas figuras contra los mejores jugadores de la Liga MX, se decidió que esta temporada volverá a invitar a un equipo europeo para llamar más público y que el espectáculo sea mejor.

(Ver también: Diego Chará sueña con volver al FPC y dio pistas de donde le gustaría aterrizar)

Después de muchas especulaciones de cuál podría ser el equipo rival, se confirmó que el Arsenal será el conjunto que se medirá ante los mejores jugadores del campeonato estadounidense el próximo 19 de julio en el estadio Audi Field de la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

De hecho, esto llamaría a más público, porque el Arsenal puede ser el campeón de la liga inglesa si mantiene su ventaja sobre el Manchester City en la tabla de posiciones.

Este será el segundo partido de los ‘Gunners’ contra el equipo de las estrellas de la MLS, siendo la primera vez en 2016 en el que ganó por 2-1. Cabe destacar que en ese equipo norteamericano hacían parte jugadores como Andrea Pirlo, David Villa, Kaká y Didier Drogba.

Además, se confirmó que el exjugador del Manchester United Wayne Rooney, actual entrenador del DC United, será el encargado de dirigir al equipo de las estrellas estadounidenses.

“Tuve un asiento de primera fila para ver el crecimiento y el desarrollo de la MLS, primero como jugador y ahora como entrenador. La oportunidad de liderar lo mejor que nuestra liga tiene para ofrecer contra un club de la Premier League como el Arsenal será un punto culminante para mí personalmente y una experiencia inolvidable para nuestra apasionada base de aficionados aquí en DC”, expresó Rooney.

2011 MLS All-Star Game as a player ✅ 2019 MLS All-Star Game as a player ✅ 2023 MLS All-Star Game as a head coach 🔜 pic.twitter.com/Cu3dow7QeN

Third MLS All-Star appearance 👏

Como ya es costumbre en este evento, la MLS preparó otro tipo de eventos para que crezca el espectáculo y lleguen más seguidores a este campeonato en un deporte que no es el más fuerte en Estados Unidos.

Junto con el partido contra el Arsenal, también habrá una competencia de habilidades entre los 10 mejores jugadores de la MLS con los más destacados del conjunto inglés. Además, un concierto y una zona para que los hinchas puedan celebrar y también hacer actividades para ganar premios.

Throwback to last year’s win over Liga MX. 🔥

Hany Mukhtar drilled the crossbar at #MLSAllStar Skills Challenge pres. by @ATT 5G. pic.twitter.com/mccv4vtZDt

— Major League Soccer (@MLS) March 21, 2023