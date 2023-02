Luego de una semana en la que el Arsenal evidenció cómo el Manchester City le quitó el liderato de la Premier League, luego de ser superados por Pep Guardiola, los ‘Gunners’ no olvidan su polémico empate 1-1 con el Brentford por la validación de un gol en fuera de lugar de los ‘Bees’.

Lee Mason ha dejado el colegio de árbitros de la Premier League y llegó a un mutuo acuerdo para no volver a ejercer como colegiado en la competición. El PGMOL confirmó la información por medio de sus redes sociales.

Mason es un árbitro con 15 años de experiencia y a lo largo de su carrera ha dirigido 287 partidos en la élite del fútbol profesional. A pesar de que el colegio oficial de árbitros (PGMOL) aceptara el error, la situación en el Arsenal cambió totalmente luego de que no se señalara el fuera de lugar del Danés Christian Norgaard previo al tanto de Ivan Toney, que le dio el empate a los ‘Gunners’ que se quedaron con 51 puntos y el segundo lugar de la Premier.

El PGMOL se pronunció por medio de un comunicado en sus redes y acotó: “Nos gustaría agradecer a (Mason) Lee por su servicio dedicado al juego profesional y desearle todo lo mejor para el futuro”.

Las palabras de Arteta, DT del Arsenal

Sobre esta situación del exárbitro y sumando la historia del conjunto ciudadano, el DT del Arsenal acotó: “Terminamos el partido, después de analizarlo con las pruebas y las imágenes, con una rabia y una decepción enorme. Porque eso no fue un error humano. Fue un gran, gran, gran no concebir y entender tu trabajo. Eso no es aceptable, lo siento. Y eso le costó al Arsenal dos puntos y eso no se va a restaurar”.

El arsenal se enfrentará al Leicester en condición de visitante el sábado 25 de febrero a las 10am, buscarán la victoria para seguir en disputa de la Premier league.

Por: Sara García