El mediocampista alemán, que levantó el título mundial en Brasil 2014, anunció este miércoles la ruptura de su contrato con el Istanbul Basaksehir en mitad de temporada para oficializar su adiós del fútbol.

El centrocampista, con más de 600 partidos en el fútbol profesional, pasó gran parte de su carrera en Europa al portar las camisetas de Arsenal (Inglaterra), Real Madrid (España), Schalke 04 y Werder Bremen (ambos de Alemania).

Después de su éxito en el Viejo Continente, en 2020 pisó el fútbol turco y jugó para el Fenerbahçé y el Basaksehir, su último club.

Özil empezó su carrera en el Schalke de donde pasó al Werder Bremen, equipo con el que ganó una Copa de Alemania, para fichar luego por el Real Madrid, con el que obtuvo una liga en 2012, una Copa del Rey en 2011 y una Supercopa en 2012.

Luego de su paso por el equipo blanco, el alemán aterrizó en el Arsenal, con el que consiguió 4 copas de Inglaterra. Después apostaría por la liga turca, jugando en el Fenerbahce y finalmente en el Basaksehir.

Mesut disputó 92 partidos con la selección alemana y debutó con ella el 11 de febrero de 2009, en un amistoso contra Noruega. Además, se proclamó campeón del mundo en 2014 en Brasil, después de derrotar a Argentina en un partido en el que fue titular.

Las relaciones de Özil con la opinión pública alemana se deterioraron en 2018, después de que tuviese un encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y le entregase una camiseta del Arsenal.

El campeón del mundo, al igual que Ilkay Gündogan, fue duramente criticado por ese encuentro. Así como en el caso de Gündogan la situación fue superada, el exmadridista terminó renunciando a la selección alemana en medio de las críticas.

Acá, uno de los goles más famosos del aleman:

So many special Ozil moments during his time at Arsenal. Not sure anything encapsulates what he was about more than this goal though. Just ridiculously good.

It might have turned a bit sour at the end, but it was a lot of fun before that. Special player. pic.twitter.com/XMdiWdXisu

— Charles Watts (@charles_watts) March 22, 2023