Roncero, reconocido hincha del Real Madrid, dijo que la camiseta era un regalo de su “amigo Gustavo Serpa, que es el dueño de Millonarios”, razón por la que incluso el club ‘embajador’ anticipó que el periodista le haría alguna mención.

🎙🔵 Hoy en La Grada con @As_TomasRoncero novedades de Millonarios FC. Conéctate desde las 2:00pm en Twitch y TikTok de @diarioas. pic.twitter.com/KELfbmbHJw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 21, 2023

Eso sí, el columnista también aprovechó el tema para posar de imparcial para hablar del que, en su opinión, fue un arbitraje que perjudicó al Madrid en el último clásico español contra Barcelona:

“Me la he querido poner porque es una manera de reivindicar no solo al equipo en el que jugó nuestro inolvidable, eterno, legendario Alfredo Di Stéfano, sino una manera de decir que a lo mejor si vinieran árbitros colombianos aquí, o si el Madrid jugara en la liga de Colombia, los partidos de ganarían por lo que pasaría exclusivamente en el terreno juego”, aseguró.

“De pronto no habría alguien en el VAR inventando así líneas raras para buscar un fuera de juego así a la desesperada en un ‘frame’ [recuadro] para justificar que el Madrid vaya a ganar”, añadió.

Luego elogió los colores que vistió: “Me gusta mucho esta camiseta, me parece preciosa. El color azul cobalto me encanta y es muy bonita”.

Alguien le preguntó por la relación de Millonarios con el Real Madrid, y Roncero la calificó como “buena porque su dueño tiene relación con el Madrid” y “con Florentino [Pérez, presidente del club] tiene buena relación”.

Al recordar a algunos ídolos del fútbol colombiano, entre los que mencionó incluso a Linda Caicedo a la par de James Rodríguez, mencionó a un exjugador albiazul, pero que se convirtió en ídolo de Atlético Nacional:

“Me flipaba Higuita; me partía con él. Un tipo con personalidad, con carisma”, recordó.

Sin embargo, también se declaró “admirador personal” de un declarado hincha azul como Radamel Falcao: “Me maravilla, me hubiera gustado que hubiera fichado por el Real Madrid. No pudo ser pero me hubiera gustado”.

En esa dinámica de contestar preguntas de las personas que lo veían en directo por Twitch, alguien le sugirió si el Real Madrid no le cedería uno de sus jugadores de descarte: Eden Hazard.

“Llega a Millonarios Hazard y se sale”, comentó, dejando claras sus dudas sobre el creativo belga, aunque reconoció que “talento tiene” y que necesitaría un programa físico y de mentalidad.

Su última respuesta fue si vendrá alguna vez a ver a Millonarios a Bogotá: “Si algún día se da la circunstancia, por supuesto”.