Fue en su cuenta de Instagram, donde el propio Neymar Jr contó detalles del emotivo momento que él y ‘La pulga’ protagonizaron el sábado en la final, en la cual el ‘10’ argentino rompió su maleficio y cumplió un sueño al quedarse con el título de la Copa América.

Lee También

Aún golpeado por la derrota, el delantero brasileño admitió que no le gusta perder, pero a la vez felicitó a Lionel Messi por su primera copa con la selección mayor de Argentina.

“¡ODIO PERDER! Pero disfruta del título, el fútbol te estaba esperando para este momento”, comentó el futbolista del PSG junto al video en el que se fundió en un sentido abrazo con su rival en el legendario estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

“Perder me duele, me lastima… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar“, agregó ‘Ney’ sobre el emotivo momento con su “amigo y hermano, Messi”.