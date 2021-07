James Rodríguez viene trabajando a la par de sus compañeros bajo las órdenes del entrenador español Rafael Benítez, con el que tuvo diferencias cuando ambos estuvieron en el Real Madrid.

Es así como el volante cucuteño se ha visto exigiéndose al máximo en los entrenamientos y dando a entender que ya se recuperó de la lesión de sóleo que lo dejó afuera de la Copa América.

Y justamente en uno de los ejercicios con balón, el colombiano intentó mostrar su sacrificio y calidad al interceptar la pelota ante 2 rivales y lanzar un globito de espalda a ellos.

Sin embargo, tuvo la mala fortuna de que la bola se elevó mucho y uno de sus oponentes se la arrebató en el aire.

No obstante, el ‘cafetero’ se sigue esforzando para borrar la imagen que no lo ayudó en el pasado con el popular ‘Rafa’, pues en esa época era señalado de llegar tarde a los entrenamientos y no dar todo de sí en el campo de juego a la hora de marcar.

Es así como James, que fue elegido para promocionar la nueva camiseta del Everton, se alista para la Liga Premier, pues su club no tendrá competencia internacional y la opción de ir a otro equipo parece estar cada vez más lejana.

En video, el globito que James no pudo hacer (minuto 3:14):