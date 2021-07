El periodista argentino, que durante el último mes dio mucho de que hablar por sus polémicas opiniones contra la Selección Colombia, decidió grabarse viendo la final de la Copa América entre Argentina y Brasil para que sus seguidores de YouTube apreciaran la forma como reaccionaba a las jugadas más importantes.

Carrozza estalló de euforia con el golazo que marcó Ángel Di María en la primera parte y no paró de sufrir durante todo el segundo tiempo, en el que la selección de su país se dedicó a conservar la mínima diferencia que tenía a su favor.

Ya cuando el reloj superó los 90 minutos, el periodista argentino estaba desesperado porque se acabara el encuentro. “Que termina ya esto, por favor. No puedo más”, exclamó con voz de angustia. Cuando quedaban solo dos minutos, Carrozza empezó a llorar de la emoción.

Apenas el árbitro decretó el final del partido y se confirmó que Argentina volvía a ser campeón de la Copa América luego de 28 años, el reportero se largó a llorar desconsolado, demostrando que anhelaba como ninguno este momento en el que la selección albiceleste volvía a ganar algo.

“Campeones, campeones, campeones. Vamos, Argentina. Campeones”, dijo desbordado entre lágrimas Carrozza. “Vamos, Argentina. ¡En el Maracaná! Vamos, carajo. Se nos dio, se nos dio, se nos dio al fin, se nos dio. Para todos los mufa, hijos de pu…”, agregó.

El periodista no paraba de llorar y expresar que por fin a Argentina se le dio el título que buscó por tanto tiempo. “Al fin, al fin, al fin, al fin. No lo puedo creer”, concluyó Carrozza, que les dio a sus seguidores una imagen sensible de él que nadie conocía.

Este es el video completo de la reacción del periodista argentino con el título de su país en la Copa América: