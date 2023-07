A medida que pasan las horas, el rumor de que el PSG fichará al atacante del FC Barcelona Osmane Dembelé crece. Según el medio RMC Sports, el equipo parisino está dispuesto a reclutarlo abonando su cláusula de rescisión de 50 millones de euros para compensar la posible marcha de Kylian Mbappé.

(Lea también: Efecto Mundial Femenino: delantera de Colombia está en carpeta de 2 gigantes europeos)

Aunque Dembelé no ha tenido actuaciones brillantes en el equipo blaugrana, es muy querido en la interna del club y un talento que en cualquier momento podrá explotar.

Pese a que el elenco culé está en la búsqueda de una plantilla sólida para recuperar protagonismo en competencias internacionales, estarían dispuestos a dejarle ir si PSG paga el total de la cláusula.

Dembélé “es un jugador muy especial y espero que se quede con nosotros. Es una pieza clave y muy querido en el vestuario. Espero que al final de todos estos rumores esté con nosotros”, sostuvo el lateral diestro.

Convertido en primer capitán barcelonista tras la marcha de Sergio Busquets, Sergi Roberto se mostró ilusionado con los fichajes y el plantel confeccionado por su equipo.

Pese a todo, hay que criticar la pésima gestión de Mateu con la cláusula de Dembélé, no puede ser que sea de 50M y el representante se lleve 25M. Ahora debes ir con poco dinero a por un extremo como Ousmane (casi no los hay) porque para Xavi era clave. pic.twitter.com/1JPkfnnUkN

“Para mí el Barça tiene la mejor plantilla del mundo. El año pasado ya ganamos la liga. En la Champions League no estuvimos arriba pero tenemos plantilla”, recalcó. “Si viene alguien más, bienvenido, y si no tenemos una plantilla muy buena para pelear por todo”.

El Barcelona comenzó esta pretemporada con algunos contratiempos incluido un brote de gastroenteritis que afectó a gran parte de los futbolistas y obligó a cancelar el primer amistoso ante la Juventus.

(Vea también: La millonaria cifra que ganaría Mbappé si va a Arabia, antes de regalarse al Real Madrid)

🚨🎖️| BREAKING: Vitor Roque can join THIS SUMMER if Dembele is sold. [@CatalunyaRadio] #fcblive 🇧🇷 pic.twitter.com/IUnVfrSQaO

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 31, 2023