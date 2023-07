Barcelona y Real Madrid jugaron un partido animado en el marco del inicio de la temporada 22/23, en el que más de 70.000 espectadores vibraron con una nueva versión de El Clásico en el estadio de los Cowboys de Dallas, de la NFL.

La primera etapa tuvo bastantes emociones con las llegadas de gol en las porterías de Thibaut Courtois, quien vio caer su valla con un tanto de Dembélé, y de Ter Stegen, golero titular del Barcelona.

Pero más allá del juego bonito de dos de los equipos más importantes del planeta, los choques y entradas fuertes también iniciaron parte del decorado del compromiso en la etapa inicial.

Una entrada dura entrada del francés Tchouaméni sobre un rival ya había puesto con los pelos de punta a los 22 protagonistas en la cancha.

La respuesta del nerlandés Frenckie De Jong no se hizo esperar y esa acción armó revuelo en el terreno. Su dura patada a Militao, hombre merengue en la mitad del campo, terminó formando una revuelta entre los jugadores que se encararon de inmediato.

What a disgusting player de jong is man, intentionally trying to injure a player in a preseason gamepic.twitter.com/igGMXeRnQq

— Dr Yash  (@YashRMFC) July 29, 2023