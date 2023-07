El duelo se llevó a cabo en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, Estados Unidos, donde ambas escuadras adelantan su pretemporada antes del inicio de sus respectivas ligas..

Fue así como este clásico del fútbol europeo se robó la atención del público, que llenó el escenario deportivo, así como de los medios de comunicación norteamericanos, que hicieron gran despliegue para su cubrimiento.

En ese sentido, la cadena ESPN dispuso lo mejor de sí para la transmisión del duelo en el que el Real Madrid de España anotó con el uruguayo Federico Valverde (57’ y 59’) y el Brasileño Vinicius Júnior (84’).

Entre tanto, el Milan de Italia lo hizo con el canadiense nacionalizado británico Fikayo Tomori (25’) y con el argentino Luka Romero (42’).

En los minutos previos al pitazo inicial cuando se vio el susto en televisión con el corresponsal Shaka Hislop, exarquero de la selección de Trinidad y Tobago y quien que actualmente se desempeña como comentarista.

El hombre de 54 años de edad nacido en Londres, Inglaterra, y mundialista con el elenco trinitario en 2006, se fue al piso de un momento a otro mientras interactuaba al lado de la cancha con el periodista Dan Tomas.

En ese instante, ‘Shaka’, como le dicen al Hislop, estaba sonriendo, pero se desmayó frente a su compañero, que se mostró angustiado y presto a socorrerlo justo cuando la cámara los enfocaba a ambos.

Shaka Hislop just collapsed/fainted(?) Seriously hope everything is okay and he will be alright. pic.twitter.com/mWP1HO3NH8

— ◡̈ (@forskzmaniac) July 24, 2023