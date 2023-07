Junior perdió 1-0 contra Medellín y la rueda de prensa posterior al partido, aunque fue en el Atanasio Girardot, no fue nada agradable para el entrenador antioqueño, pues hubo cuestionamientos fuertes sobre el rendimiento del equipo barranquillero, que va último de la tabla de posiciones.

Sin embargo, ni las preguntas sobre su continuidad en el equipo ni los análisis negativos sobre la actuación de los jugadores en el campo de juego le hicieron mella al ‘Bolillo‘. Cuando se acabó la rueda de prensa hubo un gesto que molestó mucho más a los aficionados: una ‘risita’ “como si no pasara nada”.

El entrenador de Junior y su jugador Ómar Albornoz se rieron mientras que se estaban parando de la mesa y eso provocó que los aficionados estallaran de furia en redes sociales. Este fue el gesto y algunos de los comentarios que recibió:

Cagados de la risa, así salen de la rueda de prensa Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y Omar Albornoz.

Entre risas se marchan Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y Omar Albornoz tras una nueva derrota de Junior 😶 pic.twitter.com/kUFVHWbxIj — elambito (@elambito) July 24, 2023

Sin embargo, hay alguna fracción de la hinchada que defiende la postura tranquila del ‘Bolillo’ y creen que no es una falta de respeto que él tenga este tipo de gestos al final de un partido que no tiene mayor implicación.

Qué dijo Bolillo Gómez sobre su salida del Junior de Barranquilla

Al técnico del ‘Tiburón’ le preguntaron directamente por las críticas que recibe en la actualidad, pues su equipo no muestra un buen desempeño y dos jugadores que eran importantes por su experiencia y calidad se fueron bajo su mandato.

“La presión la he manejada toda la vida. Manejé presión con Selección (Colombia) por todo el país y por todos los países. Piden la cabeza por dos partidos. Cogimos un Junior cuando estaba estaba en el puesto 20 y en trece partidos hicimos 22 puntos. Casi entramos al octogonal. Yo no me pongo a pensar en eso ya. Las decisiones las toman los dueños, no lo que se puede hablar por ahí en la calle“, dijo el entrenador.

Por el momento, en Barranquilla no hay rumores sobre la salida del entrenador antioqueño, que en la rueda de prensa tuvo una actitud que también fue criticable para un sector de la afición. Así habló: