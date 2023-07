Parece que Hernán Darío Gómez le está dando la razón a Juan Fernando Quintero, quien decidió abandonar Junior a pocos días de iniciar el torneo porque no sentía que encajaba en el equipo.

(Vea también: “Quién sabe qué sintió”: ‘Bolillo’ le contestó a Quintero, luego de picante entrevista)

En el campo de juego, el conjunto barranquillero ha tenido dos pésimas presentaciones y este domingo, visitando a Medellín, demostró que debe ajustar muchos movimientos para poder crear opciones de gol.

Aunque aún quedan 18 fechas por delante, Junior es último de la tabla de posiciones. De hecho, están por debajo de clubes que no tuvieron actividad en esta segunda fecha del fútbol colombiano.

Esta es la tabla completa de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que faltan los partidos pendientes y la fecha del lunes.

Aunque solo van dos fechas en el fútbol colombiano, los aficionados no están conformes con lo mostrado por el equipo, pues esta es una nómina conformado por el entrenador y que ha estado trabajando desde hace cuatro meses con él.

La decisión de que Quintero y Viera se fueran del club puso a ‘Bolillo’ con un reto grande y, aunque él es un hombre experimentado, lo mostrado por el equipo ya tiene molestos a los hinchas.

En redes sociales es evidente la situación y hasta él mismo respondió si se va a ir pronto:

👀 “La presión la he manejado toda la vida”.

Estos son algunos de los comentarios que hacen sobre el técnico antioqueño en redes sociales.

Junior sacó a JFQ por dejar al bolillo y ese viejo antifutbol no pasa de la fecha 8 pic.twitter.com/G9j3XxxDv8

A 'Bolillo' no lo evaluarán por dos partidos, sino por los 50 días de trabajo y al equipo no se le ve evolución. El orden defensivo, aceptable; pero de mitad hacia arriba, muy pobre y sin variantes. Arias respira con su primer triunfo gracias a Pons. DIM 1 – Junior 0.

Qué vergüenza, qué tristeza, a Junior ya no lo respeta nadie,claro; porque damos papaya con un equipo chato, lento y sin Ideas. Si no tenemos una idea de juego seguiremos así, pasando pena en el concierto nacional. No le metemos miedo a nadie. Bolillo, ponte a trabajar.

— El De La Planeación (@ContadorAvilez1) July 24, 2023