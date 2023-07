Luego de seis meses de que su llegada a Junior no se diera, Rafa Pérez aprovechó los micrófonos para mandarle otro mensaje indirecto a los directivos del cuadro de Barranquilla. Contó que estaba dispuesto a jugar gratis.

Rafa Pérez se ha convertido en uno de los defensores más queridos por la hinchada de Junior, que hace poco anunció el fichaje de Zidane, en los últimos años. Ahora, defendiendo la casaca de San Lorenzo, y siendo figura, ha demostrado que no es un jugador adornado de lesiones y que tiene mucho por dar.

“Soy respetuoso con el club al cual hoy represento pero eso me dio fuerte porque soy hincha de Junior. Siempre converso con Antonio Char y a mí me quedaron sensaciones de frustración porque tenía el deseo de volver a vivir la experiencia. En mi carrera deportiva casi nunca me he lesionado y el tiempo nos dio la razón. Respeto a los profesionales médicos pero eso afectaba mi imagen. Hoy estoy mucho más tranquilo”, dijo el defensor en su charla con el periodista Hugo Illera.