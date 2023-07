Águilas Doradas le pegó un frenón en seco al Junior de Barranquilla en el arranque de la Liga Betplay II-2023 derrotándolo en el estadio Metropolitano (1-0), un resultado negativo que pone nuevamente en discusión el desempeño del técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y de los jugadores del cuadro ‘Tiburón’.

(Vea también: ‘Juanfer’ Quintero se podría comprar un apartamento por cada partido que jugó con Junior)

Para el mal que sigue aquejando al conjunto rojiblanco (malos resultados en casa, a pesar de tener una de las nóminas más costosas del fútbol colombiano) no parece haber una explicación certera, ya que el equipo en este semestre se encuentra renovado con las piezas que el DT mandó a traer para engranar su esquema de juego, muy criticado por los junioristas por ser muy defensivo, alegan.

Sin embargo, quienes buscan una respuesta más allá de lo netamente deportivo encuentran cualquier tipo de ideas descabelladas sobre las razones del por qué el equipo no gana con frecuencia y tampoco ha vuelto a salir campeón del fútbol profesional colombiano desde el torneo apertura 2019.

Este es el caso de un clarividente costeño llamado Milciades Arias, que atribuyó la mala suerte del Junior a cosas ocultas que, según él, se encuentran a unas 10 millas náuticas del mar Caribe.

Inclusive, el médium bromeó con el hecho de que el Junior podría fichar al mismísimo astro argentino Lionel Messi, que en nada alteraría el rendimiento del equipo barranquillero en cuanto a resultados favorables se refiere.

“El problema no está ni en el técnico ni en los jugadores, el equipo está cruzado. Ellos no tienen la culpa”, sentenció el espiritista la suerte del cuadro ‘Tiburón’, mientras no se le dé importancia a ese tema esotérico que planteó .