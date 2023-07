Carlos Bacca habló sobre el médico Javier Fernández, quien ya no hace parte del cuadro barranquillero, pero generó polémica por sus declaraciones con relación a la salud del delantero.

(Vea también: Junior estrena ‘juguete’ con el que rodará derechito la ‘Bolilloneta’)

El médico Javier Fernández es conocido en el balompié colombiano por su reciente paso en Junior de Barranquilla. Lastimosamente para él, en su tramo final en esta institución deportiva no le fue bien. Y es que, su mal estudio de la salud de un par de jugadores, entre esos el ex jugador de Villareal, hicieron que saliera por la puerta de atrás del club.

Recientemente, Fernández había revelado que Bacca tenía una lesión irreversible, a lo que el jugador respondió: “Yo sé lo que tengo lo que trabajo. Solo confío en mi Dios. A la vista de eso, después de esas declaraciones, hablé con el profe ‘Bolillo’ y el profe habló conmigo. Y bueno, parece que todo cambió. Fue el punto negativo que se puede decir para que las cosas cambiaran y ahí en adelante el profe me dijo que me veía bien, que no sabía sobre esas declaraciones y que contaba conmigo”.

¡HABLÓ EL 70🚨! Carlos Bacca habló hoy en la presentación del bus de Junior y dio su opinión sobre lo ocurrido con Luis Javier Fernández, quien fue hasta hace poco el médico del elenco rojiblanco. pic.twitter.com/uZ4D873kty — Toque Sports (@ToqueSports) July 11, 2023

Además, el número 70 anexó: “Yo creo que son cosas que hay que hablarse internamente y más que todo con respeto. Es la imagen de uno. Puede que haya una lesión, un desgaste, cualquier cosa, pero yo creo que hay profesionalismo y hay que guardarle de pronto la información al paciente. Además, yo no sabía que él iba a dar esas declaraciones, pero respeto eso y cada quien actúa de la manera que es”.

(Lea también: Teófilo Gutiérrez respondió a soboteo de Chunga por su exótico pantalón; le insinuó algo)

De esta manera Carlos Bacca cerró este mal capítulo de su vida y ya se encuentra listo para el segundo semestre del año.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_