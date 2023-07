Por estos días el nombre de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, entrenador del Junior, ha estado en boca de todos los amantes del balompié nacional. Al principio fue por la inesperada salida del volante creativo Juan Fernando Quintero, después por una infortunada analogía, por la cual es señalado de machista.

En la presentación oficial de la plantilla de Junior que va a encarar lo que será el inicio de Liga, Bolillo aprovechó para aclarar que entre Juanfer y él no había pasado ningún problema: “La verdad de la salida de Juanfer es la que voy a decir. Cualquier vaina que digan no es verdad. Hicimos dos amistosos donde Juanfer fue titular. Después del partido con Unión Magdalena me reuní con el grupo y les dije: ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’”.

Además, dio un discurso motivacional a los jugadores del Junior que terminó en un comentario infortunado.

esta analogía del Bolillo Gómez es burda, irrespetuosa y no es elocuente como él cree.

“Una vez iban un cura y una monja en un taxi. El cura empezó a mandar su mano a la pierna de la monja y la monja se la quitaba. Pero el cura volvía y le ponía la mano a la monja y esta se la quitaba. Cuando el cura llegó a su sitio, la monja le dijo: ´versículo 5 o 32 de la biblia´. Se bajó el cura emberracado a ver qué quería decir ese versículo, el cual decía perseverancia. Vamos a perseverar, no dejemos de luchar. Me he encariñado mucho con ustedes”, señaló Hernán Darío.

Tras estas polémicas palabras, cientos de internautas arremetieron contra el técnico paisa. Incluso, Melissa Martínez también se le fue encima al DT ‘Tiburón’. Algunas personas consideraron sus palabras como inapropiadas, burdas y machistas.

Aunque a otros les causó gracia. Varias figuras del balompié femenino reaccionaron, una de ellas fue Vanessa Córdoba, arquera de Nacional e hija del exguardameta Óscar Córdoba: “No hay lugar para chistes de acoso”, dijo en su cuenta de Twitter.