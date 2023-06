Javier Fernández, médico del Junior de Barranquilla, presentó su renuncia luego de que afirmara que el delantero porteño Carlos Bacca tenía una lesión “irreversible” en su rodilla derecha, supuesta condición que lo iba a llevar a no poder ejecutar algunos movimientos dentro del terreno de juego, propios de la dinámica del juego.

El galeno, señala El Heraldo, aparentemente se retractó del dictamen que dio sobre la condición física del atacante porteño (dos veces campeón con Junior), y se disculpó con el jugador y las directivas del club rojiblanco.

“Muchos jugadores tienen lesiones morfológicas adversas y son capaces de jugar, entonces yo no puedo decir que Carlos no puede jugar. No se ha quejado de la rodilla en estas tres semanas. Si él puede trabajar a la par de los compañeros ¿cómo puedo decir yo que no puede? No tengo que ser el juez de eso, tiene que ser el balón y no el médico el que decida. Quiero disculparme con Carlos que es un profesional a carta cabal, con los accionistas de Junior, que estaban preocupados con estas declaraciones”, dijo el especialista en medicina deportiva.

Al parecer, tuvo mucho que ver en su reversazo las opiniones de otros médicos que trabajan y que también han pasado por la escuadra que dirige actualmente Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez:

“No estuvieron de acuerdo conmigo, ellos están diariamente con Carlos y han visto una buena respuesta. Hay médicos que están día a día con él, yo soy un asesor del departamento médico. Jerónimo Angarita me decía que Carlos está bien, demasiado bien”, dijo.

Directivos del Junior no le aceptaron la renuncia al médico

Luego de sus polémicas declaraciones acerca de las condiciones físicas de Carlos Bacca, las directivas del conjunto ‘Tiburón’, encabezadas por su máximo accionista don Fuad Char Abdala, le dieron un espaldarazo al médico y no le aceptaron su renuncia.

