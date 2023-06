Luego del trago amargo del primer semestre de 2023, Junior se alista para la otra mitad de año en donde espera ser protagonista, teniendo en cuenta que posee una de las mejores nóminas del fútbol colombiano.

(Vea también: Anuncian programación oficial de última fecha de cuadrangulares de Liga BetPlay I-2023)

Justamente, uno de los jugadores más criticados fue Juan Fernando Quintero, quien llegó como el gran refuerzo de la Liga, pero que no pudo demostrar su talento en cancha debido a las lesiones.

De hecho, en su momento se habló de que el creativo podría abandonar la institución rojiblanca para continuar con su carrera fuera de Colombia; un rumor que no cayó del todo bien en la afición barranquillera.

‘Bolillo’ Gómez habló de la continuidad de Quintero en Junior

Para aclarar el tema, ‘Bolillo’ Gómez rompió el silencio en el ‘VBar’, de Caracol Radio, en donde indicó que el volante creativo continuará en el club, por lo menos, hasta fin de año.

“Quintero se queda. Es un hombre muy importante en mi equipo. ‘Juanfer’ está trabajando muy bien, es un jugador muy intenso”, precisó el experimentado entrenador.

#ElVbarCaracol ✅🗣️”Quintero se queda. Es un hombre muy importante en mi equipo”: Hernán Darío Gómez, técnico del Junior en el Vbar Caracol 📻Sintonícenos lunes a viernes de 2 a 4pm en @CaracolRadio pic.twitter.com/fnju3g2Wga — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 14, 2023

Lee También

Asimismo, el DT de 67 años se refirió al futuro de Carlos Bacca, ídolo de Junior, que viene atravesando por una sequía goleadora. Gómez fue claro y recalcó que la situación no es fácil, pero que delantero se está entrenando para llegar su mejor nivel.

“Siempre lo he querido desde pelado por su gran capacidad y triunfos. Es un símbolo e ídolo de Junior. Aquí está Carlos entrenándose duro, trabajando como todos los muchachos y es una situación que no hemos resuelto porque no es fácil. A Carlos todo el mundo lo quiere, le han costado muchas cosas, pero estamos esperando que puede pasar”, concluyó.