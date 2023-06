Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, entrenador de Junior de Barranquilla, ya está pensando en su nueva nómina para el segundo semestre del año, y al parecer, uno de sus jugadores de renombre se encontraría en la cuerda floja con relación a su continuidad.

Aunque al sol de hoy Carlos Bacca se sigue entrenando con el club de sus amores, Junior de Barranquilla, todo parece indicar que su director técnico estaría evaluando su estado físico y mental de cara a la segunda temporada de este 2023.

Recordemos que, en el primer semestre del año, el delantero que brilló en el fútbol europeo anotó un solo gol y fue en el mes de febrero, lo que dejó mucho que desear en sus compañeros, dirigentes e hinchada.

“Yo soy una persona que tiene amistad con los jugadores. No tengo problemas con ninguno. Yo he tenido una buena relación con Carlos toda la vida, yo lo llevé a la Selección pero es distinto a las situaciones de trabajo. Está haciendo la pretemporada, yo no tengo problema. Todavía no hemos hecho el análisis completo sobre ese tema de Bacca”, dijo Hernán Darío El Bolillo Gómez.