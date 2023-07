Pedro Sarmiento asumió la dirección técnica de Once Caldas desde el semestre pasado, pero las cosas no han marchado bien en cuanto a resultados y el DT dio unas fuertes declaraciones.

(Le puede interesar: Sebastián Gómez tendría todo arreglado para seguir vestido de verde, lejos de Nacional)

El panorama en Once Caldas es bastante complejo: los resultados durante el último año no se han dado y el equipo está peligrando en caer a zona de descenso directo, estando en la casilla 18 de la tabla.

Aunque el semestre apenas comienza, el cúmulo de malos resultados del campeonato anterior, el empate con Nacional y la derrota con Deportes Tolima, colmó la paciencia de la hinchada manizaleña.

Ante la situación, Pedro Sarmiento tampoco se quedó callado y explotó durante una entrevista en Caracol Deportes, dando unas fuertes declaraciones sobre lo que está pasando a su alrededor en el fútbol colombiano.

“Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso. No lo recibí de primero. Lo recibí mal y la gente no quiere darse cuenta de eso, que para poder salir, hay que cambiar muchísimas cosas como la mentalidad. Si la gente no quiere apoyar eso, ¿me la vienen a cobrar aquí ahorita?”, expresó Sarmiento.