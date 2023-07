Luis Suárez Miramontes, el único futbolista masculino nacido en España que ganó un Balón de Oro (en 1960), falleció a los 88 años, informaron este domingo la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Inter de Milán, club en el que jugó buena parte de su carrera tras abandonar el F.C. Barcelona.

“Desde la RFEF queremos transmitir nuestro pésame a todos los familiares y allegados de Luis Suárez Miramontes”, comentó la Federación en el tuit en el que dio a conocer el fallecimiento del exfutbolista.

“Primer Balón de Oro español, Campeón de Europa en 1964, seleccionador nacional y una de las mayores leyendas de nuestro fútbol. Descansa en paz, Luisito”, recordó la instancia.

Por su parte, el Inter de Milán, club en el que jugó Luis Suárez buena parte de su carrera, recordó a su exjugador como “un talento único y un gran ‘interista’. El número 10 del gran Inter que llevó nuestros colores a la cima de Italia, de Europa y del mundo”.

“Si hubiese jugado en esta época, las redes sociales estarían colapsadas de videos con sus acciones”, explicó el actual subcampeón de la Champions en su comunicado de despedida de el “Maestro”, un jugador que “siempre jugaba con la cabeza levantada”.

Su otro gran club, el F.C. Barcelona, también le recordó en otro comunicado: “Era un interior izquierdo que lo tenía todo como futbolista: técnica superior, habilidad insuperable con el balón en los pies, visión privilegiada del juego y gran capacidad rematadora. Sin embargo, principalmente destacaba por su elegancia en el juego”.

Clubes rivales como el Real Madrid, que se queda sin técnico para el otro años, el AC Milan y varias entidades del fútbol español e italiano se unieron a los mensajes de pésame.

Después de ganar dos Ligas, dos Copas y dos Copas de Ferias con el Barcelona (1954-1961) y perder la final de la Copa de Europa frente al Benfica (3-2) fichó por el Inter, donde viviría su época más gloriosa.

Luisito Suárez, culer from 1954 to 1961, was a key player for Barça in the second half of the 1950s and won the Ballon d'Or in 1960.https://t.co/eZ1pGjx1Gc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 9, 2023