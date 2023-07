El mundo del fútbol está pendiente de lo que pase con el futbolista francés Kylian Mbappé, máxima figura de la Selección de Francia y uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, ya que hace un tiempo aseguró que no renovaría contrato con el PSG y desde entonces el equipo quiere venderlo para que no se vaya gratis en junio de 2024.

Varias instituciones han estado interesados en el jugador, comenzando por el Real Madrid de España hasta el Liverpool de Inglaterra. Sin embargo, el precio es muy alto y hay pocas instituciones capaces de desembolsar una cifra de tal magnitud.

Ante esto, apareció un equipo con mucho dinero sobre la mesa para llevarse al extremo francés: el Al Hilal de Arabia Saudita. Según confirmaron varias fuentes, el conjunto asiático ofreció una suma de 300 millones de euros por contratar a Mbappé por una temporada, un monto que el PSG vio con buenos ojos, pero que aún no tiene la aprobación del futbolista, según confirmó el periodista Fabrizio Romano.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦

Esta oferta ya está en las directivas del conjunto parisino, pero aún falta convencer al futbolista y para eso, publicaron varios medios, le ofrecieron a Mbappé un salario de 700 millones de euros anuales, lo que lo convertiría, de lejos, en el deportista mejor pagado del mundo.

De aceptar, el sueldo del jugador se distribuiría de la siguiente manera:

🚨 Al Hilal have submitted a world-record bid of $332M to PSG for Kylian Mbappe, according to @jamesbenge

The Saudi club have reportedly offered Mbappe a $775M ONE-year contract, “after which he would be free to depart for Real Madrid.” 😳 pic.twitter.com/VJMhBZt4vA

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 24, 2023