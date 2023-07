“Si Kylian quiere seguir, hay que firmar un nuevo contrato, no se puede dejar marchar gratis a uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, durante una conferencia de prensa este miércoles, en la que presentó a Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador.

“Él mismo ha dicho que ‘nunca me iré gratis’. Si alguien cambia de punto de vista, no es mi culpa. No queremos dejar a uno de los mejores jugadores del mundo irse gratis, eso está muy claro”, insistió el dirigente frente a los medios reunidos en el nuevo centro de entrenamiento del club, en Poissy, en la periferia parisina.

El delantero internacional francés, quien también se ha visto envuelto en rumores que lo ligan al Liverpool, llegó al club parisino en 2017, hizo saber que deseaba cumplir su contrato hasta 2024, antes de una probable marcha. En esa hipótesis, el club parisino no recibiría ninguna cantidad en concepto de traspaso.

“Nosotros queremos que Kylian se quede, pero hay que firmar un nuevo contrato. No queremos dejar al mejor jugador del mundo en la actualidad partir de forma gratuita, es imposible”, respondió Nasser Al-Khelaifi tras haber esquivado una primera vez la pregunta.

📩 El PSG envía fuertes reproches a Mbappé en una carta "con tono ofensivo". 😠 Fechada el pasado lunes, según informa L'Equipe, habla de "deslealtad", "falta de sinceridad" y le recrimina el "enorme perjuicio" y "daños causados" al anunciar públicamente su deseo de no renovar. pic.twitter.com/1fDds9Rov7 — EFE Deportes (@EFEdeportes) July 6, 2023

Mbappé, quien habló sobre la salida de Lionel Messi del París, cuando terminaba contrato, prolongó su compromiso con el PSG ante la sorpresa general en mayo de 2022, por dos temporadas y otra suplementaria, una opción que el propio jugador puede activar antes del próximo 31 de julio, aunque ya el delantero indicó que no lo hará.

El PSG privilegia dos opciones: vender ahora al campeón del mundo de 2018 y subcampeón en 2022, que llegó procedente del Mónaco en 2017 por 180 millones de euros (196 millones de dólares), para recibir un dinero por su traspaso, o convencerle para que prolongue su contrato más allá de 2024.

“He dicho que mi objetivo era continuar, seguir en el club, es mi única opción por el momento”, había comentado Mbappé el 15 de junio en una concentración de la selección francesa, tras su negativa a activar el año suplementario hasta 2025.