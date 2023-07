El estratega español, Luis Enrique que tuvo un buen paso dirigiendo la selección de su país durante casi 4 años, y que después del mundial saldría de la misma, en varias ocasiones dejó saber que le gustaría volver a dirigir un club y vivir el día a día dentro del mismo, que requiere pasión, ganas y sobre todo inteligencia para saber afrontar todos los retos que existen dentro de un club.

Después del Mundial de Catar 2022, donde España cayó derrotada por Marruecos desde la tanda de penaltis en los octavos de final, se especuló mucho acerca del futuro del entrenador, Luis Enrique, que días después, criticado por gran parte de la prensa española, llegaría a un acuerdo con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para la no renovación de su contrato y conllevo a que varios grandes clubes de Europa se fijaran en él.

El primer interesado fue el Chelsea, de Inglaterra, pues no estaba obteniendo buenos resultados con Graham Potter y el club londinense busca refrescar su banquillo, pero por desgracia, Luis Enrique no era la única opción y esa oferta declinó, pues se decidieron por Mauricio Pochettino.

Los que sí se decidieron por el entrenador español fueron los dirigentes del Paris Saint Germain, quienes en la tarde del viernes 30 de julio llegaron a un acuerdo con Luis para que se convierta en su nuevo director técnico ante la salida de Christophe Galtier que no logró obtener un buen desempeño en la UEFA Champions League y el equipo en la segunda parte de la temporada no le respondió y no supo estar a la altura.

Samuel Sánchez

Corresponsal 10 SportsCo