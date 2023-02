Una estadística que poco miran los seguidores del fútbol la de la velocidad y quién es el jugador más rápido del mundo. La más reciente cifra tiene a un jugador colombiano dentro del top cinco.

Es nada más y nada menos que José Enamorado, extremo derecho de Santa Fe que en el juego ante ‘La Equidad’ hizo una transición de defensa ataque, la cual quedó registrada como uno de los trayectos más rápidos en el fútbol mundial en lo que va del 2023

(Lea también: Cuándo debuta Linda Caicedo con el Real Madrid; sería pronto y así podrá ver el juego)

Así lo registró el sitio especializado en estadísticas del fútbol mundial, Speeds BD, el cual puso a José Enamorado como el cuarto jugador más rápido del mundo, solo superado por el holandés Sven Botman (39.2 km/h), el uruguayo Darwin Núñez (38 km/h), el francés Kylian Mbappé (37.9 km/h). El colombiano hizo un trayecto de 36.8 km/h.

Sobre esto, el jugador del cuadro ‘Cardenal’ habló con ‘Blu Radio’ y allí confesó que “siempre he corrido, solo que hay partidos en donde uno no desarrolla completamente la velocidad, pero hay partidos que sí se dan para esos registros. Nunca practiqué (atletismo) siempre he estado en fútbol y a raíz de eso me conocen por ser rápido por las bandas”.

Y agregó que “Gracias a Dios conté con el don de tener encare y velocidad a la vez, se usa dependiendo el momento y la jugada.