La mujer compartió un dibujo en el que Messi está de rodillas y con los ojos cerrados frente a Ronaldo, que aparece de pie en una tarima dentro de una construcción similar a un templo religioso.

“Mi rey. El mejor de siempre. Orgullo de mi vida”, escribió Elma Alveiro junto a la imagen difundida en Instagram.

Con el 0-3, Juventus le arrebató el primer puesto del grupo al Barcelona, pues ambos equipos ya estaban clasificados a los octavos de final de la Champions League.

Sin embargo, el propio Cristiano Ronaldo se encargó de acabar con rumores sobre una supuesta enemistad con Lionel Messi si se tiene en cuenta que en el terreno de juego lo abrazó y después de la contienda declaró ante el canal de Movistar que lleva una buena relación con el argentino.

“Nunca lo he visto como un rival. Siempre me he llevado bien con él”, puntualizó el popular ‘CR7’.

Acá, la publicación de la hermana de Cristiano Ronaldo: