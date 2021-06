Camargo expresó en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que Jaramillo estuvo almorzando con Gustavo Serpa, máximo accionista del cuadro azul, e ingresó al vestuario de Millonarios en la final de la Liga Betplay, serie que dejó al elenco ‘pijao’ como campeón.

“El presidente de la Dimayor puede ser muy hincha de Millonarios, uno apasionado, no un hincha cualquiera, pero que Serpa salga a cuestionar un árbitro y luego estén charlando… a uno le da un sinsabor”, manifestó inicialmente el dirigente del Deportes Tolima.

Y agregó: “Otra cosa que me disgustó mucho fue que Jaramillo pasó por el camerino de Millonarios y él como presidente de la Dimayor no debería hacer eso. Yo no sé hasta dónde pueda tener injerencia o hasta dónde la haya tenido”.

“No voy a negar a mi equipo”: presidente de Dimayor

Frente a estas acusaciones, Fernando Jaramillo dio su versión de los hechos en el mismo espacio periodístico explicando que es seguidor de Millonarios, pero que no solo estuvo en el vestuario ‘embajador’, sino que también ingresó al del Tolima y al de los árbitros

“No voy a negar y siempre lo he dicho, que soy hincha de Millonarios, eso no me quita mi imparcialidad ni responsabilidad como presidente de la Dimayor. No voy a negar a mi equipo”, manifestó a modo de apertura.

Y aclaró: “No entré al camerino de Millonarios en Bogotá, solo fui al de los árbitros a decirles que tenían mi apoyo. Y en Ibagué, primero entré al camerino del Tolima, a desearle suerte, y luego al de Millonarios y al de los árbitros con un mensaje institucional de apoyo de la Dimayor, más que de Fernando Jaramillo”.

Finalmente, sobre su cercanía con Gustavo Serpa explicó: “Tampoco voy a negar que soy amigo de Gustavo Serpa desde hace mucho tiempo. Pero no estuve almorzando con él, como lo afirma el senador Camargo, casualmente lo vi en un restaurante, él estaba en una mesa con el doctor Méndez, fui a saludarlo, estuve 5 minutos y me fui”.

