Álvaro Montero dio mucho de que hablar en las redes sociales por la forma como celebró apenas se terminó la final de la Liga BetPlay contra Millonarios y el Tolima se coronó campeón. Al ver que el árbitro dio por terminado el juego, el guardameta se fue corriendo hacia el colegiado, lo abrazó y lo alzó rápidamente.

El juez central se molestó por esa situación y decidió sacarle tarjeta amarilla al portero. Montero muy seguramente será multado por la comisión arbitral del balompié nacional, pero de todas maneras no se arrepiente por la forma como le nació festejar los primeros segundos como nuevo campeón de la liga.

De todas maneras, en una entrevista con Caracol Radio, el arquero confesó que después de abrazar al árbitro de esa manera se disculpó con él. “Me dijo: ‘Respete, no lo puede hacer’. Después de que se bajaron los ánimos, pues yo voy a donde él y le digo: ‘Discúlpame, fue la emoción del juego. Tranquilo que no volverá a pasar’. Eso no lo pude controlar“, reconoció el guardameta.

Montero también aseguró que ni siquiera se dio cuenta de que el juez le dio un codazo para escabullirse de su abrazo y que tampoco vio la tarjeta que le mostró como castigo.

“No me percaté de nada. Creo que me sacó tarjeta amarilla o roja. No sé tampoco qué me sacó. La euforia se apoderó de mí“, aceptó el arquero.

En su diálogo con la emisora, Montero también confesó que el Tolima no entrenó penaltis en los días previos al encuentro decisivo, porque sus jugadores estaban convencidos de que podían quedarse con el título en los 90 minutos, como terminó sucediendo.

En otra entrevista que concedió, el arquero también reveló una anécdota particular que vivió con el técnico Alberto Gamero, con quien tiene muy buena relación. Antes de que empezara el partido de este domingo, el portero habló un rato con su exentrenador y a manera de broma le dijo que el campeón sería el Tolima.

“Le dije: ‘Profe, usted no va a ganar la final porque yo estoy jugando de este lado’. Es una manera jocosa de llevar el momento, de calmar la ansiedad por estar metido en el partido. Es algo que creo, una convicción mía”, confesó Montero en diálogo con ESPN.