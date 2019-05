“Conocí en la secundaria a quien hoy es mi esposa y ella me preguntaba: ‘¿Qué quieres ser cuando crezcas?’ Y ya sabía que quería formar parte de la NBA y ser gerente general”, reconoció en una entrevista publicada en marzo en The Undefeated.

Así, tras una carrera en el baloncesto colegial, se unió al equipo de los Rockets en la G-League antes de convertirse en vicepresidente de la franquicia que lucha ahora con los Golden State Warriors por la hegemonía del Oeste gracias a talentos como James Harden y Chris Paul.

“Esta es una oportunidad especial en un gran lugar y estoy emocionado por perseguir los objetivos de esta franquicia, de convertirla en una organización de clase mundial con un modelo de éxito sostenible donde los aficionados puedan sentirse orgullosos”, apuntó Rosas.

“Su impacto ha sido realmente inmenso. Tuve la oportunidad de compartir con él el evento de Baloncesto Sin Fronteras (en República Dominicana). Es uno de esos hombres que siempre incentiva a la NBA a involucrarse más en América Latina”, valoró por su parte el quisqueyano Al Horford, pieza clave de los Boston Celtics, en una entrevista reciente.

La exestrella de la NBA Tracy McGrady agregó que uno de los fuertes del bogotano es su relación con los jugadores: “ellos lo aman. Si aprendió algo de Daryl Morey (su jefe en Houston), es cómo unir un equipo”.

"He's relatable to players, they will love him… If he learned anything from Daryl Morey, it's how to put a team together." — Tracy McGrady on @GerssonRosas

