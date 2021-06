green

De rabona y en uno de los clásicos más importantes de la Premier League, así fue el gol de Erik Lamela, un jugador que está acostumbrado a hacer anotaciones de este estilo. En esta ocasión, su equipo, el Tottenham Hotspur, se enfrentaba a Arsenal en el derbi de Londres.

La acción mencionada fue producto de una jugada que comenzó en la zona izquierda; allí Reguilón recibió la pelota y asistió con un toque a Lucas Moura, quien no pudo controlarla. Gracias a ese rebote, el balón le quedó a Lamela que, con una rabona, dejó al arquero Leno sin opciones para atajar ese remate.

Esta fue la publicación que hizo la cuenta de Twitter de la Premier League, reconociendo al futbolista y en la que se puede ver el gol (segundo 00:16):

El partido lo ganó Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, por un marcador de 2-1. Este fue un encuentro agridulce para el jugador argentino debido a que anotó, pero después fue expulsado.

Sin embargo, su gol será recordado por los hinchas y por varios de sus compañeros, como Sergio Reguilón, quien llevó sus manos a la cabeza al ver con sorpresa la anotación de su compañero; la imagen generó algunas risas y se popularizó en las redes sociales, como puede ver a continuación:

Golazo de Lamela y la cara de Reguilon 😱 pic.twitter.com/FI7fqj7Wgp — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) March 14, 2021

La Premier League también reconoció a Rúben Dias como el jugador de la temporada, a Philip Foden como el mejor joven y a Pep Guardiola como el mejor entrenador.

👏 Congratulations to all of the 2020/21 winners 👏#PLAwardshttps://t.co/dsnzFr6pR7 — Premier League (@premierleague) June 5, 2021