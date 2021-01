El partido entre el Everton (que ocupa el quinto puesto en la Premier League inglesa) y el Aston Villa estaba programado para el mediodía del 17 de enero, en campo del segundo, que ocupa el octavo lugar del campeonato.

Adicionalmente, el Aston Villa tuvo que posponer el encuentro del miércoles 13 de enero contra el Tottenham Hotspur debido a que desde el pasado domingo los jugadores de la alineación principal y miembros del personal del equipo se aislaron luego de que se presentaron 10 casos positivos de coronavirus en el equipo, informó la Liga Premier en un comunicado.

