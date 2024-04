Once Caldas llenó el estadio Palogrande de Manizales para uno de los duelos más llamativos de la jornada, pues el rival era uno de los punteros de la competición.

(Vea también: Por dormido, Nacional hizo papelón de local ante Fortaleza y siguió afuera de los 8)

Y aunque Dayro Moreno no anotó para seguir ampliando su marca como goleador histórico del país, participó con asistencia para la primera conquista blanca, obra de John Deivy Araújo en el minuto 9.

La segunda diana llegó con el ecuatoriano Billy Arce (56´’). Mientras que el descuento del Deportes Tolima lo hizo Carlos Manuel Cortés (83′).

Con esta victoria, el cuadro caldense completó 28 puntos y quedó prácticamente asegurado en la fase de cuadrangulares semfinales de la Liga Betplay.

La fecha 15 transcurre así:

Millonarios 3-1 Santa Fe ( partido adelantado)

Viernes 5 de abril

Envigado 1-1 Pereira

Nacional 1-2 Fortaleza

Once Caldas 2-1 Tolima

Sábado 6 de abril

4:00 p. m. – Águilas vs, Pasto

6:10 p. m. – Bucaramanga vs. Cali

8:20 p. m. – América vs. Junior

Domingo 7 de abril

4:00 p. m. – Patriotas vs. Alianza

6:10 p. m. – Jaguares vs. Medellín

8:20 p. m. – Equidad vs. Chicó

Lee También

Tabla de la Liga Betplay con triunfo de Once Caldas ante Tolima

Posiciones

1. Bucaramanga: 29 puntos

2. Tolima: 29

3. Once Caldas: 28

4. Santa Fe: 27

5. Pereira: 27

6. Junior: 24

7. Equidad: 23

8. América: 19

9. Millonarios: 19

10. Nacional: 19

11. Fortaleza: 19

12. Águilas: 18

13. Medellín: 18

14. Jaguares: 16

15. Cali: 15

16. Chicó: 15

17. Envigado: 15

18. Alianza: 12

19. Pasto: 12

20. Patriotas: 11

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.