El defensor sudafricano del club de fútbol Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, murió este miércoles durante el robo con violencia de su vehículo en una estación de servicio, anunciaron este jueves su club y la policía.

(Lea también: Ladrones usaban Tinder para hacer ‘match’ y enamorar a turistas en Santa Marta)

Les Chiefs son uno de los clubes más grandes del país, doce veces campeón de Sudáfrica, y finalistas de la Champions de África en 2021.

Formado en el Ubuntu Cape Town de Ciudad del Cabo, su localidad natal, antes de militar en el SuperSport United de 2018 a 2023, Fleurs participó en los Juegos Olímpicos en 2021 en Tokio. Aunque fue convocado por la selección absoluta no llegó a debutar con los ‘Bafana Bafana”.

Según la policía, el futbolista de 24 años se hallaba a la espera de tanquear gasolina, en su Volkswagen Golf, cuando dos hombres llegaron en otro vehículo.

🚨 24-year-old South African defender Luke Fleurs has been shot dead during a car-jacking incident in Johannesburg. 🇿🇦

Our thoughts are with his family and friends at this heartbreaking time. 🕊️💔

(Source: BBC) pic.twitter.com/QB9CV4wDYb

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 4, 2024