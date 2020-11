green

El Deportivo Cali perdió por 2 a o contra Vélez en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en la transmisión del encuentro y las redes sociales se habló más de las polémicas decisiones que tomaron los jueces del encuentro que del mismo resultado.

En el primer tiempo, al equipo colombiano le anularon un gol desde el VAR. Con las primeras imágenes que se conocieron de la jugada en la que Jhon Vásquez anotó, tanto analistas, como hinchas y espectadores neutrales coincidieron en que los árbitros se equivocaron al invalidar la anotación. Sin embargo, con el pasar de los minutos, se fueron publicando repeticiones y hasta fotos que generaron polémica en torno a si fue acertada la decisión del equipo de jueces.

De todas maneras, esa no fue la única jugada discutida. Desde el Cali reclaman que no les pitaron un penalti por una mano en el área de un jugador de Vélez y también se quejan de que el juez central no haya expulsado al portero del equipo argentino por conducta violenta contra el delantero Vásquez.

De vuelta al gol que le anularon al Cali, en las imágenes televisivas no es claro que el jugador del cuadro ‘azucarero’ haya cometido falta al saltar a cabecear el balón, pero no sucede lo mismo al revisar fotos tomadas por agencias de prensa internacionales. Una imagen de la AFP muestra cómo Vásquez le puso la mano en la cara al defensa rival, algo que podría darles la razón a los jueces que desde el VAR decidieron anular la anotación.

A Vélez le bastaron dos goles al minuto 74 y 84, convertidos por Thiago Almada, para dar un paso importante en su propósito de clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana. El Cali tuvo un penal a favor en el minuto 90, pero Carlos Lizarazo lo falló.

A continuación, la foto que abrió la polémica en torno a si estuvo bien anulado o no el gol que convirtió el Cali contra Vélez: