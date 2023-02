Por estos días, no solo Shakira lanza duros mensajes contra Piqué. Ibai, reconocido creador de contenido español, frenó en seco al exjugador de 36 años por un chiste que le hizo sobre su ropa en un evento de la Kings League.

En uno de los ‘After Kings’ más tensos en la corta historia del torneo aficionado, el exjugador español tuvo tiempo de hacer chistes sobre la vestimenta de Ibai. Para su mala suerte, el ‘streamer’ no se aguantó y le contestó con un comentario fuerte.

“Parece que ha matado a dos ovejas con esa chaqueta”, comentó Piqué sobre la ropa de Ibai, que lucía una chaqueta ovejera de jean.

Lo dicho por Piqué no cayó del todo bien entre los demás presidentes de la Kings League. Gerard Romero le preguntó por qué había atacado así a Ibai por una simple prenda y antes de que él respondiera el ‘streamer’ se defendió.

Ibai se burló de la edad de Piqué en la Kings League

Ibai es un tío humilde y Piqué se está haciendo el modernito con 40 tacos. Yo me parto las pelotas con Ibai jajajajajajaja. pic.twitter.com/Q2KYqYwe9i — Un Pájaro de Cobre 🐤⚡ (@Zapdox) February 20, 2023

El popular creador de contenido aprovechó para hacer mofa de la edad de Piqué y el estilo que acogió luego de su separación con Shakira, que es un tanto más juvenil y desaliñado.

“No, no, esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado ahí 7.000 euros para hacerte el modernito con 40 años. Yo me pongo lo primero que pillé, soy un tío humilde”, fue la respuesta de Ibai ante el chiste de Piqué.

El exdefensa del Barcelona se tomó a modo de broma la situación y respondió a Ibai entre risas: “Estas me las regalan”, mientras señalaba sus tenis.

El ‘streamer’ no quedó contento con ese comentario e insistió en que Piqué está gastando mucho dinero para lucir más joven. “Bueno sí y eso que tienes ahí de Balenciaga también te lo regalan”, finalizó.