La séptima jornada de la Kings League estuvo marcada por el pleito que suscitaron las decisiones de los árbitros en el partido entre el Rayo Barcelona, de ‘Spursito’, contra Aniquiladores, del colombiano Juan Guarnizo.

(Lea también: Piqué lo volvió a hacer: así provocó a Shakira usando a Twingo en la Kings League)

Gerard Piqué, presidente de esa liga aficionada, tomó la decisión de repetir los últimos dos minutos del encuentro, lo cual enfureció a Guarnizo, quien en Twitch expuso su molestia.

“Al que le tengan que explicar una norma en medio del juego, es una mier*. El problema está que como nos mama sacar cuatro cartas nuevas entonces estas cosas van a pasar, pero como jugamos al Digimon y al Pokemón, no sabes que ching* va a pasar cada semana”, expresó el ‘youtuber’.

SPURSITO Y JUAN GUARNIZO RAJANDO DE LA LIGA Y DE TITOS (@manu_titos)@Spursito

“No puedes venir sin saberte las reglas”

“Esto es vergonzoso”@JuanSGuarnizo

“Lo único que falta es que nos pongan una sanción por decir que es una mierda”#KingsLeague #KingsLeagueJ7 pic.twitter.com/H166S9r7GE — Universo Kings League (@UniversoKingsL) February 19, 2023

Kings League: enfrentamiento entre Piqué y Juan Guarnizo

La tensión escaló durante el ‘After Kings’, espacio en el que se reúnen los presidentes a discutir el transcurso de la última jornada. Allí, Piqué se hizo sentir como dirigente y sus frases cayeron mal al colombiano.

“Tienen que entender alguna cosa, esto no es una liga normal como la de la televisión, en ningún momento voy aceptar actitudes como la del otro día. Puedo hacer lo que quiera y si quiero repetir el partido lo puedo hacer. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen la Kings League”, afirmó el exjugador.

Posteriormente, Juan Guarnizo criticó la “actitud hostil” de Piqué: “¿Quién la empezó? Se nota hostil el primer mensaje de yo soy el que manda, soy el presidente, acá se hace todo lo que yo diga”.

Lee También

Ante esto, Piqué le contestó: “Juan perdona, si no estoy me hubieras criticado que no di la cara, si estoy entonces me criticas por el mensaje. Quizás eres tú el que simplemente ha venido a criticarme por cualquier cosa que digo, si quieres te digo, Juan repetimos el partido, si quieres lo hacemos así”.

Más allá de las pelea, Piqué anunció una sanción contra ‘Spursito’: su equipo, el Rayo de Barcelona, jugará con un jugador menos durante 5 minutos en la próxima jornada. Juan Guarnizo no fue castigado.