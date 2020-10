green

Así lo confirmó Lucena en Blu Radio, donde dijo que el domingo habló con Ruiz, recién posesionado ministro de justicia, luego de conocerse que había ido al partido en el que la Selección Colombia derrotó a Venezuela.

El ministro de Deporte aseguró que le dijo a Ruiz que lo más conveniente era que se declarar impedido para investigar el caso de la reventa de boletas de las Eliminatorias del 2018, en la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol Colombiana (FCF) que integra, pues varios directivos a los que él le aceptó la invitación para ir al juego están siendo investigados.

“Le dije: ‘Ministro me parece que, por la investigación que el Ministerio del Deporte le está solicitando al tribunal disciplinario’, del cual él hace parte, me parecía que lo prudente, más allá de haber ido al partido o no, es que un mismo miembro del Gobierno haga parte de esa investigación. Entonces, lo podía aconsejar jurídicamente, que se declarara impedido de esa investigación“, dijo Lucena.

Si bien la polémica se suscita porque no había autorización para el ingreso de hinchas al estadio de Barranquilla, y aun así hubo varios espectadores (entre ellos, un ‘influencer’), la presencia del ministro Ruiz fue mucho más controversial.

No obstante, el jefe de Justicia señaló en un comunicado que aceptó la invitación, al parecer directamente de Ramón Jesurum (presidente de la FCF y la Conmebol, para ir con sus dos hijos, que, como él, son aficionados al fútbol.

De acuerdo con lo que dijo Lucena en la emisora, el presidente Iván Duque está de acuerdo con que Ruiz se declare impedido para investigar la reventa de boletas, por lo que el jefe de Justicia acataría esa petición.

La FCF también invitó al juego de la Selección Colombia al ministro del Deporte, dijo él en la entrevista, y a varios miembros más de otras comisiones de la Federación.

Por lo mismo, la Procuraduría le puso el ojo al caso, y abrió un proceso para esclarecer la presencia de público en el partido.