La entrevista que James Rodríguez le concedió el portal Gol Caracol para hablar de su actualidad en el Real Madrid generó bastante ruido en la prensa deportiva española. Sin embargo, contrario a la tendencia de volver una situación cualquiera en una gran polémica, lo expresado por el colombiano fue respetado.

El ‘10’ de la Selección Colombia aseguró que le molestaba que se dudara de su profesionalismo, confesó que de cara a la próxima temporada le gustaría irse del Real Madrid para continuar su carrera en un equipo en el que pueda figurar, manifestó que su relación con Zinedine Zidane es normal y que acepta que él tenga preferencias por otros jugadores ya que con ellos ya armó una base.

Esas declaraciones fueron elogiadas por los periodistas de ‘El chiringuito’, quienes aseguraron que eran correctas. “Hasta ahí es impecable. Es una descripción de lo que ha ocurrido. Yo no he visto ningún palo a Zidane. Me parece correcto”, expresó el conductor del programa, Josep Pedrerol, secundado por sus compañeros.

Rodríguez confirmó que hace un año el Atlético de Madrid quiso contratarlo y que él quería ir a ese equipo. Eso también fue respaldado por los periodistas españoles ya que ellos replicaron esa información en su momento y ahora James la reconfirmó.

“No recuerdo a James faltando el respeto al Madrid, nunca. Lo que dice no es criticable”, fue una de las conclusiones que quedaron del análisis que en ‘El chiringuito’ hicieron de las declaraciones del colombiano.

Los comunicadores también señalaron que entre Real Madrid y el Atlético se mantienen buenas relaciones, lo que hace muy posible que en el próximo mercado de pases se concrete la venta de James al equipo ‘colchonero’.