green

En declaraciones entregadas a la página de Gol Caracol, James Rodríguez explicó que está ‘borrado’ porque su técnico, el francés Zinedine Zidane, “tiene su base”, con la que “ha ganado cosas importantes”.

Y agregó que ese grupo lo componen “jugadores de su confianza”, entre los que aparentemente no está él.

Incluso, dijo no tener inconvenientes con el entrenador: “No hubo nunca ningún problema. Él tiene sus gustos… Tenemos una relación normal, de trabajo”.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el motivo que lo tiene tan relegado, expresó: “Es buena pregunta, también lo quisiera saber”.

En consecuencia, dejó abierta la puerta para irse del elenco ‘madridista’: “Si me dan a elegir, escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades. Estoy pensando en el futuro y en que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel”.

Finalmente, confesó que le molesta que se hable tanto de él en los medios de comunicación: “Se dicen muchas cosas de mí y casi todas son mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Ha sido desgastante, no lo niego”.

“Hablan de ti porque sí o porque no, pero ese el precio por ser tan bueno en lo que haces”, concluyó.