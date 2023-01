El periodista Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez puso su atención en el América de Cali e hizo algunos cuestionamientos al club por la falta de recambios que tendría en la zona de defensiva.

Bermúdez, en su canal de YouTube ‘El Parche del Fútbol’ hizo un repaso sobre algunas situaciones contractuales del FPC y el cuadro ‘escarlata’ fue quien se llevó el llamado de atención por parte del periodista que cuestionó el tema de contrataciones del club.

“América necesita una ficha más en la zona de la defensa y una más el centro del campo”, aseguró Bermúdez al comienzo de su intervención refiriéndose a la lesión de Juan Camilo Portilla, que es una de las piezas principales del elenco caleño y, según él, no hay un reemplazo de peso para su posición.

“En ataque no hizo falta nada”, dijo él, aprobando el frente ofensivo de los dirigidos por Alexandre Guimarães; sin embargo, recalcó: “Si hay una posibilidad en el mercado, aprovéchenla”, reafirmando que no había un equilibrio en la plantilla y no era seguro fiarse únicamente de los juveniles suplentes.