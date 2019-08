El padre del portero venezolano Wuilker Faríñez habló al respecto con el canal mexicano TUDN y coqueteó con una posible venta del portero de Millonarios al equipo más histórico del balompié azteca. Sin embargo, el progenitor del venezolano también aclaró que por ahora el América de México no ha presentado una oferta formal a Millonarios y que, por el momento, Faríñez sigue en el cuadro ‘embajador’.

“Que sea lo que Dios quiera. Dios quiera que llegue a pasar. Es lo que todos queremos, que llegue a un gran club como el América”, aseguró el padre de Faríñez.

Enseguida, el familiar de la estrella venezolano dejó claro que desde México es que están rumorando que el América de México pretende a Faríñez como reemplazante del arquero argentino Agustín Marchesín (vendido al Porto), pero que hasta el momento los directivos aztecas no se han comunicado con los de Millonarios.

“Son rumores. Todavía no tenemos nada sobre la mesa. No hemos conversado con el América, no ha llegado una oferta. Así que, mientras tanto, Wuilker seguirá con su club, sigue con Millonarios“, concluyó Luis Faríñez.

El portero venezolano no ha jugado en las cuatro fechas de este segundo semestre de la Liga Águila, por una supuesta lesión que arrastra desde la Copa América. La ausencia del portero se ha prestado para bastantes especulaciones con una posible venta al exterior, pero lo cierto es que el técnico Jorge Luis Pinto manifestó que el arquero regresaría al arco embajador en la próxima fecha.