Iván René Valenciano reconoció en ese programa de televisión que fue tan alcohólico que bebía licor todos los días, se gastó toda la plata que tenía, quedó en la ruina e hizo sufrir a su familia.

Tal era la adicción al trago que tenía el ‘bombardero’ que cuando su exesposa lo llevó para que dialogara con un sacerdote, Valenciano le explicó al cura: “Padre, ni si diosito baja del cielo, se me sienta acá al lado, me toca el hombro y me dice: ‘Iván, deja de beber’, yo voy a dejar de tomar. A mí me gusta mucho la cerveza y no voy a dejar de tomar”.

Además, el exgoleador recordó que le dijo a su pareja: “Yo te puedo amar y te puedo querer mucho, pero si me tengo que separar, me separo”.

Valenciano superó su adicción al alcohol y desde hace 5 años no consume una gota de licor. El ahora comentarista deportivo del canal Fox Sports confesó que dejó el trago por el sufrimiento que él le generó a su mamá y por un mensaje contundente que le dio su hijo, cuando este tenía tan solo cinco años.

Sobre ese episodio con su niño, el barranquillero contó: “Un 31 de diciembre veníamos de una reunión y casi tenemos un accidente. Yo iba tomado con él, y él teniendo cuatro o cinco años me dice: ‘Papá, ¿cuándo te veré sin una cerveza en la mano?’”.

Las palabras de su hijo marcaron al ídolo del Junior de Barranquilla y marcaron el cambio de vida que emprendió. Después de superar sus adicciones, Valenciano se dedicó a dar conferencias sobre superación personal y le está yendo bastante bien como comentarista deportivo.