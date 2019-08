green

En Francia, Alemania e Inglaterra se disputarán los partidos de sus respectivas Supercopas, partidos con los que se abre la temporada en esos países.

También, empieza la Vuelta a Polonia, certamen del WordlTour de la UCI con varios colombianos en carrera, como Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Fernando Gaviria. Además, se disputará la cuarta fecha en el fútbol profesional colombiano.

Acá, la programación completa:

Sábado 3 de agosto

• Supercopa de Francia: PSG vs. Rennes

Canal: ESPN

Hora: 6:30 a.m.

• Vuelta a Polonia: primera etapa

Con: ‘Supermán’ López, Gaviria, Anacona, Betancur y Atapuma

Canal: Señal Colombia

Hora: 9:30 a.m.

• Supercopa de Alemania: Bayern vs. B. Dortmund

Canal: FOX 2

Hora: 1:30 p.m.

• Liga Águila: Cali vs. Equidad

Canal: RCN

Hora: 5:00 p.m.

• Liga Águila: Cúcuta vs. Once Caldas

Canal: WIN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Millonarios vs. Jaguares

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 4 de agosto

• Supercopa de Inglaterra: Liverpool vs. Man. City

Hora: 9:00 a.m.

Canal: ESPN 2

• Vuelta a Polonia: segunda etapa

Con: ‘Supermán’ López, Gaviria, Anacona, Betancur y Atapuma

Canal: Señal Colombia

Hora: 9:30 a.m.

• Liga de Argentina: River vs. Lanús

Con: Borré y Carrascal en River

Canal: FOX 2

Hora: 3:45 p.m.

• Liga Águila: Junior vs. América

Canal: RCN

Hora: 5:00 p.m.

• Liga de Argentina: Patronato vs. Boca

Con: Villa, Fabra y Campuzano en Boca

Canal: FOX 2

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Tolima vs. Santa Fe

Canal: WIN

Hora: 7:45 p.m.