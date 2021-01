Aunque su padre biológico es el exfutbolista Wilson James Rodríguez Bedoya, Restrepo fue el encargado de la crianza del mediocampista y siempre lo apoyó para que se convirtiera en futbolista profesional.

El jugador del Everton, incluso, ha asegurado en repetidas ocasiones que la figura de su padrastro ha sido muy importante durante toda su carrera debido a que fue clave en su formación, tanto deportiva como personal.

“Tuve suerte y fortuna de estar con él. Siempre ha estado allí y siempre me apoyó. Fue el que me apoyó para que jugara al fútbol. Me puso en una escuela. Vio que tenía talento y condiciones para jugar. Lo considerado mi padre”, afirmó James en el programa ‘El Larquero’, de la Cadena SER, en 2014.

Con ayuda del volante cucuteño, Juan Carlos Restrepo –quien es ingeniero de sistemas de profesión– creó en Ibagué hace más de 5 años el club Tolima Real, con el fin de buscar y proyectar nuevos talentos.

Luego de fundar el club ibaguereño, el padrastro de James logró comprar la ficha del Real Sincelejo. No obstante, ese cupo se le fue asignado en 2016 al Atlético FC, equipo del Valle del Cauca.

El tolimense desde ese entonces ha tenido varios inconvenientes con la Dimayor y algunos directivos del Fútbol Profesional Colombiano, quienes siempre han indicado que Restrepo compró una ficha inexistente.

“Di una cuota inicial y la idea era que el equipo ayudara a pagarse. Pero tuve que renegociar la deuda, debo más de 2.500 millones y no he podido poner a jugar al Real Sincelejo”, afirmó en El Tiempo a finales de 2020.

Pese a las afirmaciones de los dirigentes, Restrepo llevó el caso a la justicia ordinaria y en diciembre pasado el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza del Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán, falló a su favor.

Debido a esto, el Ministerio del Deporte le devolvió el reconocimiento deportivo al club sincelejano. “Esperemos que en la próxima asamblea, que será el 18 de enero, nos notifique la Dimayor”, señaló el empresario.

Este viernes, por otro lado, el padrastro de James Rodríguez aseguró en Blu Radio que ha sido víctima de varias amenazas por tramitar ante la justicia el ingreso del Real Sincelejo a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

“Desde hace un tiempo he venido recibiendo en mi casa flores y sufragios. Además, me mandan a decir que deje el tema quieto. Todo eso no me asusta”, manifestó el tolimense en el espacio radial.