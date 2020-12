green

Reinaldo Rueda es el hombre que parece tener más votos a favor entre los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, su llegada como técnico de la Selección no parece nada fácil.

Según contó Diego Rueda, el vallecaucano aún no se ha desvinculado de la selección chilena y no lo hará hasta estar seguro de que sí será el escogido por los directivos colombianos.

El periodista dio a conocer que “sí se comunicaron dos personas en nombre de la Federación de Colombia, pero hubo un llamado de atención porque una de ellas no estaba autorizada”. Para dejar claro, Rueda explicó: “solo Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate tienen permitido negociar“.

El mismo comunicador indicó que Reinaldo Rueda es la primera opción para ser nombrado como el estratega. “Ni Osorio, ni Suárez, ni Gamero, ni García unen tanto“, dijo.

Lo que ofrece Osorio si llega como técnico de Colombia

Uno de esos nombres que genera discordia entre los seguidores y los dirigentes de la ‘Tricolor’ es Juan Carlos Osorio. Diego Rueda reveló detalles de lo que propone el santarrosano si lo tienen en cuenta para la Selección.

“El profesor Osorio nos llamó para aclarar una situación. Él no ha hablado con nadie, no ha hecho acercamientos, ni pide a nadie que lo postule. Él sí quiere dirigir y cobraría la mitad de lo que cobren otros, si el resto se lo dan a alguna fundación o algo así. Él no tiene problema de plata y tampoco ha hecho lobby para que lo llamen, como sí lo han hecho otros”, contaron en Caracol Radio.

José Pékerman, completamente descartado para volver a la Selección Colombia

Aunque el argentino dejó una muy buena huella entre los aficionados colombianos, su nombre ya no suena ni sirve entre los directivos de la Federación Colombiana.

“Rueda es el único que los une. José Pékerman tampoco une, nos gusta a muchos, pero no a la mayoría del Comité Ejecutivo“, dijo Diego Rueda.

No obstante, el conductor del Carrusel Deportivo explicó que el presidente Ramón Jesurún es “el único que no se cierra a la posibilidad de que sea un extranjero”, aunque no hay muchas alternativas.

Así va la salida de Reinaldo Rueda de Chile

En el mismo programa de Caracol Radio manifestaron que el contrato de Rueda en Chile lo obliga a pagar 2.3 millones de dólares si se va para otra Selección. Sin embargo, debido al contexto, desde la Federación ‘austral’ están dispuestos a dejarlo salir gratis.

Diego Rueda comentó que “amigos cercanos al profesor Reinaldo le pidieron analizar el respaldo que tiene con los referentes de Chile” y si, en caso de que llegue a Colombia, tendría el mismo respaldo de los jugadores por lo que “primero debe arreglar el chicharrón que hay y luego decida“.

Además, el periodista confirmó que sí sucedió algo en la Selección Colombia y que por esa razón “los jugadores salieron desmotivados en la fecha Fifa” y actualmente “hay diferencias, futbolistas molestos, otros bravos”.