Más allá de que la justicia argentina no ha declarado culpable a Sebastián Villa por la denuncia por violencia de género que interpuso contra él su exnovia, la colombiana Daniela Cortés, Óscar Ruggeri fue bastante crítico con el volante de Boca Juniors.

En el programa de televisión argentino estaban discutiendo en cuánto dinero podría vender el cuadro ‘xeneize’ a Villa. Ese tema enojó a Ruggeri, quien consideró que el extremo ya “no cuesta nada” después de este escándalo en el que está inmerso. “Boca ya perdió. No le den más vueltas al tema (…) No cuesta nada con lo que pasó”, expresó el campeón del Mundial 1986.

Pero Ruggeri tenía bastantes ganas de hablar sobre el caso Villa y se involucró como padre de familia que es. “Nosotros hablamos del jugador, que la rompió, porque juega bien al fútbol, pero hay que ponerse del otro lado. Porque llega a ser mi hija y viene con la cara como la vi en televisión… ¡Parame a mí!”, agregó el argentino.

Los compañeros de panel del exfutbolista se quedaron atentos a que el veterano terminara su corto editorial y varios de ellos demostraron que estaban de acuerdo con lo que decía.

Después de esa primera parte, Ruggeri exclamó sus palabras más fuertes sobre el tema: “Hay que mirar las dos partes cuando se trata de problemas así de graves. Yo tengo hijas, ustedes tienen hijas. Hay que ponerse en el otro lugar, la piba apareció con la cara así. Cobardes de mierda que les pegan a las pibas, no sirven para nada. No me vengan a mí con verso de que al futbolista lo vamos a cuidar porque costó 5 palos. Son cobardes de mierda que les pegan a las pibas. Me hacen calentar… Perdió Boca, sacátelo de encima lo antes posible”, concluyó el polémico panelista.

La fiscal de caso entre Villa y Cortés aún no lo ha dado por concluido. La colombiana regresó al país hace poco en un vuelo humanitario, mientras que el futbolista de Boca volvió a ser tema de conversación en Argentina porque algunos medios de comunicación aseguraron que había dado positivo para coronavirus, algo que él desmintió después.

Este es el video de la opinión que entregó Ruggeri cuando en el programa en el que debate estaban hablando del volante colombiano: