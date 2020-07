El accidente se presentó en la mitad del pelotón, donde varios corredores se fueron al piso, siendo Henao uno de los más perjudicados al quedar inmóvil a un costado de la carretera.

Fue tan fuerte el impacto que al lugar del incidente llegó la ambulancia de la carrera para atender a los afectados, entre los que también estaba el holandés Gijs Leemreize, pedalista del Jumbo-Visma.

Henao era uno de los 11 ‘escarabajos’ que tomaron la partida y uno de los compañeros del cundinamarqués Iván Ramiro Sosa, actual campeón y hombre que va por su tercera corona consecutiva.

En Video, el accidente de Henao:

With so much excitement and anticipation, it was bound to happen sooner or later. Hate to see it 😖 #vueltaaburgos

.

📺 https://t.co/9Lp4JK6Rfc pic.twitter.com/5zw9t5R0WN

— FloBikes (@flobikes) July 28, 2020