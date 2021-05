A diferencia de lo que hizo Diego Latorre en la transmisión internacional de la Copa Libertadores, Óscar Córdoba decidió guardar silencio sobre los hechos ocurridos en Barranquilla durante el partido de América y Atlético Mineiro, encuentro que se detuvo en seis oportunidades porque los gases lacrimógenos afectaban a los jugadores.

Durante la transmisión al exguardameta de la Selección Colombia y varios equipos en el fútbol colombiano fue criticado porque en una de esas pausas dijo que “es una pena que se pare el partido porque el América estaba apretando al Atlético Mineiro“, dejando a un lado el contexto social en el que se disputaba el encuentro.

(Vea acá: “‘Lacrimógeno’, nombre del balón de Copa América”: memes para América y Mineiro)

Luego de varias pausas, Córdoba sí se refirió a la situación vivida afuera del estadio, pero sus palabras no convencieron mucho a los televidentes que ya tenían mucha molestia por lo que había sucedido anteriormente.

Posteriormente, en el inicio del programa de Espn en el que también participa como panelista, Córdoba expresó que a él no le interesaba hablar sobre allí sobre la situación actual del país, ni dar a conocer sus posiciones, lo que sí hizo ‘Pacho’ Vélez, quien ofreció disculpas por sus palabras durante el partido.

“Yo vengo a hablar de fútbol. Este es un medio de comunicación en el que tenemos la oportunidad de hablar de fútbol. Mi pensamiento político es el mismo religioso y no puedo utilizar este canal para expresarme ante los medios de comunicación o la gente. Eso me lo quedo y lo comparto con mi familia. Tengo la posibilidad de expresarlo públicamente o no, pero no en este sitio”, señaló en su intervención.