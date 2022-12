Este lunes 5 de diciembre se llevó a cabo la rueda de prensa de Ómar Sebastián Pérez, ídolo de Santa Fe, con motivo del partido de despedida que se llevará a cabo este sábado 10 de diciembre, en el estadio El Campín.

‘El último tango’, así se llamará el evento que el argentino esperó por tanto tiempo y que incluso él mismo organizó con ayuda de varios patrocinadores.

Las camisetas del ‘último tango’

Las 3 camisetas pic.twitter.com/f9iCIonPNQ — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) December 5, 2022

Rueda de prensa de Ómar Pérez

Objetivo: “Deseo que pasemos una excelente tarde. Hoy puedo decir que gracias a varios patrocinios eso puede ser una realidad desde Attle, desde la empresa de Gonzalo Villalón y la Escuela Ómar Pérez 10 y espero que llenemos el estadio para vivir otra noche mágica”.

Problemas del fútbol colombiano: “Agradecer a cada uno de los escudos en los que estuve. En Colombia hay grandes talentos, para mí, el problema es por debajo y qué estamos haciendo con los chicos. Considero que como dueño de una academia hay que tener una estructura definida; a los 14 años se pierde el proceso porque no hay opción”.

Invitado en el ‘último tango’: “Vienen más de treinta jugadores muy conocidos por la hinchada del tiempo. Serán tres tiempos de treinta minutos cada uno. Empieza a las 7 de la noche y durará dos horas”.

Mandé 70 invitaciones. Lastimosamente la liga de Argentina está en pretemporada y Jonathan Gómez no puede asistir. Fabra, y Villa tampoco podrán estar. Giovanni Hernández, Macnelly (Torres), Vanessa Córdoba, Germán Centuríon, Diego Cabrera, Sergio Otálvaro, Yulián Anchico, Roa, Rufay y unos más”.

Sobre las directivas del ‘cardenal’: “La vida sigue. Uno no puede depender de nadie. Nosotros hacemos esto de corazón. Le pusimos el alma y el pecho para que la cuestión de papeles pueda salir bien. No podemos esperar a que alguien reaccione. Se tenía que hacer. Solo encontramos una fecha y era este 10 de diciembre. No había más tiempo”.